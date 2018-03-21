Військові керівники НАТО і РФ домовились про першу з 2014 року зустріч

Під час телефонної розмови військові керівники НАТО і РФ також обговорили питання міжнародної безпеки.

Начальник Генерального штабу Збройних Сил РФ Валерій Герасимов та верховний головнокомандуючий Об'єднаних Збройних Сил НАТО Кертіс Скапарротті домовилися про зустріч. Якщо вона відбудеться, це буде перша зустріч військових керівників НАТО та РФ починаючи з 2014 року.

Про це вони домовилися в ході телефонної розмови, яка відбулася сьогодні, повідомили у прес-службі Міністерства оборони РФ.

"Сторони обмінялися думками з актуальних питань міжнародної безпеки. Валерієм Герасимовим підтримано пропозицію Кертіса Скапарротті про проведення особистої зустрічі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ повідомляли що військові керівники РФ та НАТО мають зустрітися у січні-лютому цього року, однак зустріч так і не відбулася.