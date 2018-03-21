Військові керівники НАТО і РФ домовились про першу з 2014 року зустріч

15:54, 21 березня 2018
Світ
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Ілюстрація REUTERS

Про це вони домовилися в ході телефонної розмови, яка відбулася сьогодні, повідомили у прес-службі Міністерства оборони РФ.

"Сторони обмінялися думками з актуальних питань міжнародної безпеки. Валерієм Герасимовим підтримано пропозицію Кертіса Скапарротті про проведення особистої зустрічі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ повідомляли що військові керівники РФ та НАТО мають зустрітися у січні-лютому цього року, однак зустріч так і не відбулася.

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Теги: #Росія#НАТО