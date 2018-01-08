Військові керівники НАТО та Росії зустрінуться вперше після агресії на Донбасі - ЗМІ

США розпочинає 2018 рік з масштабної активізації взаємодії з Росією, зокрема з низки зустрічей на високому рівні.

Про це йдеться в статті американського видання BuzzFeed News.

Серед іншого йдеться про можливість першої від початку російської агресії на Сході України зустрічі між верховним головнокомандувачем збройних сил НАТО в Європі Куртісом Скапарротті та керівником генштабу російської армії Валерієм Герасимовим. Зустріч має відбутися цього місяця.

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За даними BuzzFeed News, на січень-лютий також призначено чергову зустріч між помічником Путіна Владиславом Сурковим та спеціальним представником Білого дому з питань України Куртом Волкером.

Нагадаємо, що в самому НАТО немає консенсусу щодо відновлення діалогу з Росією. Раніше проти цього категорично виступав президент Польщі Анжей Дуда. "Щоби відбулася така зустріч, має статися одна річ: повинно відновитися міжнародне право", - наголосив він під час прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у липні 2016 року.

Своєю чергою Україна планує приєднатися до програми розширених можливостей НАТО. "За висновками військових експертів країн-партнерів, Україна відповідає усім критеріям, яким має відповідати потенційний учасник Програми", - сказав секретар РНБО Олександр Турчинов під час зустрічі із Столтенбергом у грудні 2017 року.