Суд заарештував затриманого в Німеччині Пучдемона

У Німеччині заарештували колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона. Відповідне рішення ухвалив суд міста 26 березня.

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Про це пише видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. 23 березня Верховний суд Іспанії видав новий ордер на арешт Пучдемона та шістьох інших каталонських політиків.

Німецька поліція затримала Пучдемона 25 березня, коли він в'їхав у Німеччину з Данії. Якщо влада країни погодиться на екстрадицію екс-глави уряду Каталонії, Пучдемон матиме можливість подати скаргу, щоб її відвернути, пише видання.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. За даними організаторів, явка склала 42% громадян, які мають право голосу. За незалежність регіону висловилися 90% усіх, хто проголосував.

Каталонський парламент 27 жовтня проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність автономії від Іспанії. Іспанія виступила проти незалежності Каталонії, і в той же день іспанський сенат схвалив план уряду щодо введення прямого управління в регіоні. Прокуратура подала позови проти колишнього регіонального керівництва, звинувативши їх у бунт, заколот і розтраті.