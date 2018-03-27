До Пекіну прибула делегація з КНДР – ЗМІ повідомляють про візит Ким Чен Ина (фото, відео)
11:27, 27 березня 2018Світ
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Лідер КНДР, за повідомленнями ЗМІ, міг прибути до Китаю на броньованому потязі.
REUTERS
До китайської столиці несподівано прибула делегація з Північної Кореї. За повідомленнями ЗМІ, до Пекіну завітав сам північнокорейський лідер Ким Чен Ин, який, як вважається, не здійснював жодних закордонних поїздок з 2011 року.
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Повідомлялось, що лідер КНДР міг прибути до Китаю на броньованому потязі. На такому ж потязі свого часу мандрував колишній очільник країни, батько Кім Чен Ина Кім Ір Сен.
Кім Чен Ин вперше за сім років завітав до Китаю
Раніше повідомлялось, що Президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до травня. Сторони готові обговорювати припинення ядерної та ракетної програми КНДР.
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