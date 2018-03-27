До Пекіну прибула делегація з КНДР – ЗМІ повідомляють про візит Ким Чен Ина (фото, відео)

11:27, 27 березня 2018
Світ
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REUTERS

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Повідомлялось, що лідер КНДР міг прибути до Китаю на броньованому потязі. На такому ж потязі свого часу мандрував колишній очільник країни, батько Кім Чен Ина Кім Ір Сен.

Раніше повідомлялось, що Президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до травня. Сторони готові обговорювати припинення ядерної та ракетної програми КНДР.

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Теги: #КНДР#Ким Чен Ын