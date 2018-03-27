До Пекіну прибула делегація з КНДР – ЗМІ повідомляють про візит Ким Чен Ина (фото, відео)

Лідер КНДР, за повідомленнями ЗМІ, міг прибути до Китаю на броньованому потязі.

До китайської столиці несподівано прибула делегація з Північної Кореї. За повідомленнями ЗМІ, до Пекіну завітав сам північнокорейський лідер Ким Чен Ин, який, як вважається, не здійснював жодних закордонних поїздок з 2011 року.

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Повідомлялось, що лідер КНДР міг прибути до Китаю на броньованому потязі. На такому ж потязі свого часу мандрував колишній очільник країни, батько Кім Чен Ина Кім Ір Сен.

Раніше повідомлялось, що Президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до травня. Сторони готові обговорювати припинення ядерної та ракетної програми КНДР.