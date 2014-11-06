Кобзон знову приїде до бойовиків в «ДНР» і «ЛНР», незважаючи на заборону України на в'їзд

Про це повідомляють РИА Новости.

"Я ніколи не їздив без діла. Я обов'язково поїду, я тримаю зв'язок з керівниками - Плотницьким («прем'єр ЛНР» - ред.), Захарченко («прем'єр ДНР» - ред.). Я їм сказав: "як тільки ви відчуєте необхідність приїзду, дайте знати, я все кину і обов'язково приїду", - сказав Кобзон.

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Він збирається приїхати незважаючи на те, що Кабмін вже затвердив список з 14 діячів культури Росії, які стали персонами нон-грата в Україні, у який входить Кобзон.

Тим не менш, бойовики вже дали Кобзону посаду "почесного консула ДНР" в Росії.