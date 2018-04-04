У Москві горить ТЦ "Персей для дітей", є постраждалі (фото, відео)

За попередніми даними, загоряння виявлено на четвертому поверсі ТЦ у Москві.

Займання сталося в чотириповерховому торговому центрі "Персей для дітей" у Москві.

Попередньо, осередок пожежі розташований на четвертому поверсі, передає ТАСС, посилаючись на джерела в ГУ МНС.

Читайте такожУ СК РФ озвучили ймовірну причину трагічної пожежі в Кемерові

"У будівлі торгового центру за адресою: Мала Семенівська, будинок 28, будова 19, сталася пожежа. Її площа і що горить, встановлюється", - заявили у відомстві.

Пожежі присвоєно другий номер складності з п'яти, додало джерело в екстрених службах.

При цьому джерело "РІА Новости" в екстрених службах повідомило, що є постраждалі. У будівлі проводять евакуацію.

Торговий центр "Персей для дітей" біля метро "Семенівська" був відкритий у 2009 році. У ТРЦ розташовані магазини з дитячим одягом і взуттям, колясками, автокріслами, дитячими меблями і ліжечками, дитячим харчуванням, книгами, іграшками. На останньому поверсі розташований дитячий клуб "Афіна".

Горить дитячий ТЦ "Персей" у Москві pic.twitter.com/u9tZaCdGB5 — Антон (@BombilaMSK) April 4, 2018

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ у Кемерові сталася 25 березня. За інформацією МНС РФ, вона почалася на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. Загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.