У Москві біля Центробанку активіст їв рублі і запивав їх газованою водою (відео)

Учасник арт-руху "Синій Вершник" Олег Басов з'їв кілька сторублевих банкнот і запив їх американської газованою водою Pepsi на вході в будівлю Центробанк. На грудях у нього був плакат з курсом рубля по відношенню до долара і євро, повідомляють "Грані.ру".

Сам Олег Басов пояснив акцію протестом проти принизливого падіння російської валюти. "Рубль знецінюється, перетворюється в дешеву закусь", - зазначив активіст.