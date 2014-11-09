У Москві біля Центробанку активіст їв рублі і запивав їх газованою водою (відео)
00:43, 09 листопада 2014Світ
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Одиночна акція "Пожирання рубля" відбулася в суботу біля будівлі центрального банку РФ - Банку Росії.
В Москві пройшов одиночний мітинг проти знецінення рубля фото progorodsamara.ru
Учасник арт-руху "Синій Вершник" Олег Басов з'їв кілька сторублевих банкнот і запив їх американської газованою водою Pepsi на вході в будівлю Центробанк. На грудях у нього був плакат з курсом рубля по відношенню до долара і євро, повідомляють "Грані.ру".
Сам Олег Басов пояснив акцію протестом проти принизливого падіння російської валюти. "Рубль знецінюється, перетворюється в дешеву закусь", - зазначив активіст.
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