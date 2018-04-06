Донька отруєного екс-шпигуна Скрипаля відмовилася від допомоги посольства РФ

Юлія Скрипаль не прийняла пропозицію консульської допомоги від посольства Росії.

Донька отруєного у Великій Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля Юлія відмовилася від консульської допомоги посольства Росії.

Про це пише Reuters з посиланням на міністерство закордонних справ Великої Британії.

Британська влада передала доньці екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля Юлії, отруєній разом із батьком у Солсбері, пропозицію про допомогу від посольства РФ, але вона її не прийняла.

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"Ми передали пані Скрипаль пропозицію посольства Росії про консульську допомогу. Скрипаль тепер може вирішувати, чи приймати цю пропозицію і коли слід це зробити, але на сьогоднішній день вона цього не зробила", - зазначили у відомстві.

Повідомлення МЗС Британії про відмову Юлії від російської консульської допомоги з'явилося незабаром після прес-конференції посла Росії в Великій Британії Олександра Яковенка, в ході якої він неодноразово заявляв, що Росія попросила консульський доступ до Юлії Скрипаль і не отримала відповіді від британської влади.

Нагадаємо, раніше британська поліція оприлюднила першу офіційну заяву Юлії Скрипаль після отруєння. У ній ідеться, що з кожним днем Юлії Скрипаль, яка постраждала разом із батьком під час хімічної атаки в Солсбері, стає краще.