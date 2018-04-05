Британська поліція оприлюднила першу офіційну заяву Юлії Скрипаль після отруєння

Про стан Сергія Скрипаля у заяві нічого не сказано.

З кожним днем Юлії Скрипаль, яка постраждала разом з батьком під час хімічної атаки у Солсбері, стає краще.

Про це йдеться у заяві Юлії, яку опублікувала поліція Лондону.

“Я прокинулася тиждень тому і рада повідомити, що моя сила зростає з кожним днем. Я вдячна за інтерес до мене і за численні побажання одужання, які я отримала", - йдеться у заяві.

Читайте такожСправа Скрипаля: британські спецслужби дізналися про російську секретну лабораторію з виробництва "Новачка"“Я хотіла би подякувати багатьом людям за моє одужання і особливо хочеться відзначити людей з Солсбері, які прийшли мені на допомогу, коли мій батько і я були недієздатними. Більше того, я хотіла би подякувати персоналу районної лікарні Солсбері за їх турботу і професіоналізм", - йдеться у повідомленні Юлії.

Вона також просить поважати її особисте життя та життя її родини у період її одужання. Про стан її батька, колишнього співробітника російської розвідки, Сергія Скрипаля у заяві нічого не сказано.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський телеканал "Росія 1" в програмі "60 хвилин" оприлюднив нібито запис телефонної розмови дочки Сергія Скрипаля Юлії з лікарні з її двоюрідною сестрою Вікторією, яка зараз перебуває в Росії.

Відповідаючи на питання про стан батька, Юлія у цій розмові сказала, що у нього все нормально, він зараз спить.