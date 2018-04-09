В Угорщині на виборах до парламенту лідирує партія Орбана

00:33, 09 квітня 2018
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Виборча дільниця в Будапешті / REUTERS

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За прогнозами, вона здобуває до 133 зі 199 місць у парламенті та може розраховувати на конституційну більшість, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa.

Дільниці мали закритися о 19-ій годині за місцевим часом, утім, роботу деяких з них було продовжено через великі черги охочих проголосувати. Було вирішено дати можливість проголосувати усім, хто перебував у черзі до 19-ї години.

Явка становила близько 70 відсотків. Ця цифра значно перевищила показник під час виборів 2014 року - тоді активність виборців становила 62 відсотки - та є рекордною з 1994 року. 

Подовження роботи окремих дільниць дещо затримало оприлюднення попередніх результатів виборів.

Черга до виборчої дільниці в Будапешті / REUTERS

За оприлюдненими Національною виборчою комісією Угорщини даними підрахунку майже 70 відсотків бюлетенів, партія "Фідес" за партійними списками здобувала 49,5 відсотка голосів, ультраправий рух "Йоббік" - близько 20 відсотків, а соціалісти - 11,8. Розподіл місць у парламенті залежить також від результатів виборів у одномандатних округах.

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Теги: #вибори#Угорщина#парламент#Віктор Орбан