В Угорщині на виборах до парламенту лідирує партія Орбана

Подовження роботи окремих дільниць дещо затримало оприлюднення попередніх результатів виборів.

В Угорщині у неділю, 8 квітня, пройшли вибори до парламенту, на яких впевнено лідирує правоконсервативна партія чинного прем'єра Віктора Орбана "Фідес".

Читайте також"Ідіот з божевільними ідеями": голова МЗС Угорщини образив свого колегу з Люксембурга

За прогнозами, вона здобуває до 133 зі 199 місць у парламенті та може розраховувати на конституційну більшість, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa.

Дільниці мали закритися о 19-ій годині за місцевим часом, утім, роботу деяких з них було продовжено через великі черги охочих проголосувати. Було вирішено дати можливість проголосувати усім, хто перебував у черзі до 19-ї години.

Явка становила близько 70 відсотків. Ця цифра значно перевищила показник під час виборів 2014 року - тоді активність виборців становила 62 відсотки - та є рекордною з 1994 року.

Подовження роботи окремих дільниць дещо затримало оприлюднення попередніх результатів виборів.

За оприлюдненими Національною виборчою комісією Угорщини даними підрахунку майже 70 відсотків бюлетенів, партія "Фідес" за партійними списками здобувала 49,5 відсотка голосів, ультраправий рух "Йоббік" - близько 20 відсотків, а соціалісти - 11,8. Розподіл місць у парламенті залежить також від результатів виборів у одномандатних округах.