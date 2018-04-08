В Угорщині проходять парламентські вибори

Партія правоконсервативного прем'єр-міністра Віктора Орбана може розраховувати на абсолютну більшість. У разі перемоги Орбан вже четвертий раз очолить уряд Угорщини.

В Угорщині сьогодні проходять парламентські вибори.

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На 199 місць у законодавчому органі країни претендують кандидати з 23 партійних списків і 1547 політиків, які балотуються в одномандатних округах, повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з опитуваннями, партія ФІДЕС на чолі з правоконсервативним прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном може розраховувати на абсолютну більшість. Її кандидати значно випереджають суперників від праворадикальної партії "Йоббік" і лівих соціалістів. У разі перемоги Орбан, якого критики звинувачують в авторитаризмі, очолить уряд Угорщини в четвертий раз в цілому і в третій раз поспіль.

Свою передвиборну кампанію 54-річний Орбан побудував на націоналістичній риториці: він лякав виборців масовим напливом мігрантів і виставляв себе захисником національного суверенітету і "християнської Європи".