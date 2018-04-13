Одне дерево позбавило електроенергії 870 тисяч жителів Пуерто-Ріко

Інцидент стався, коли компанія-підрядник проводила обрізку дерев уздовж лінії електропередач.

У Пуерто-Ріко близько 870 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після падіння дерева на лінію електропередач.

Про це повідомляє CNN.

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Дерево впало на основну лінію електропередачі столиці та її передмість, залишивши без електрики приблизно 870 тисяч людей. Без електрики також залишилися госпіталь, міжнародний аеропорт, які були переведені на резервні генератори, та інші об'єкти інфраструктури.

За даними енергопостачальної компанії, для повного відновлення електропостачання буде потрібно від 7 до 11 годин.

Повідомляється, що інцидент стався, коли компанія-підрядник проводила обрізку дерев уздовж лінії електропередач. Співробітник зачепив дерево, яке впало на дроти.

Нагадаємо, у вересні минулого року Пурэто-Ріко опинився повністю знеструмленим через урагану "Марія". З тих пір там так і не вдалося відновити повноцінне електропостачання, зазначає CNN.