Лавров назвав хіматаку у Сирії "постановкою спецслужб русофобської держави"
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про наявність "неспростовних доказів" того, що передбачувана хімічна атака в сирійському місті Дума була постановкою.
Про це повідомляють "РИА Новости".
За словами російського міністра, до неї "доклали руку спецслужби однієї держави, яка зараз рветься бути в перших рядах русофобської кампанії".
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Як повідомляв УНІАН, про хімічну атаку 7 квітня в сирійському місті Дума повідомили кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, проте всі вони приводили різні дані про жертви.
За різними даними, після атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.
Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин.
При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.
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Місто Дума залишається останнім оплотом повстанців у Східній Гуті. Його оточено сирійськими військами, яким надають підтримку і російські сили. Під час переговорів з Москвою повстанці намагалися домогтися права залишитися в місті як місцеві сили безпеки. Однак у п'ятницю, 6 квітня, переговори зайшли в глухий кут, і на місто розпочався масштабний наступ за підтримки авіації і артилерії.
Вчора, 8 квітня, Постійне представництво Великої Британії при ООН повідомило у Twitter про екстрене засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй щодо застосування хімічної зброї у Сирії.
За даними правозахисників, з початку громадянської війни, з 2011 року, в Сирії підконтрольні президенту Башару Асаду сили застосовували хімічну зброю 215 разів.
Президент США Дональд Трамп звинуватив Росію в причетності до хімічної атаки в Сирії.