На іранській військовій базі у Сирії стався вибух, загинули офіцери - ЗМІ

За даними ЗМІ, вибух став результатом атаки бойового винищувача, або по базі була випущена ракета.

Увечері 14 квітня на іранській військовій базі в Джебель-Азан в сирійській провінції Алеппо у результаті вибуху загинули кілька людей. Серед загиблих можуть бути офіцери.

Телеканал CNN Turk з посиланням на джерело повідомляє, що загинули щонайменше 20 іранських офіцерів. За інформацією газети Haberturk, в небі над базою перед вибухом були помічені літаки, їхня належність не встановлена.

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Як передає 112.ua з посиланням на ізраїльські та арабські ЗМІ, на базі знаходиться іранський військовий контингент. Повідомляється, що вибух стався на великому військовому складі, звідки кілька днів тому були евакуйовані сирійські та іранські військові з побоювань, що по об'єкту буде завдано удар з боку США.

Базу з іранськими військовими атакував винищувач (за непідтвердженими даними - ізраїльський), або ж по ній випустили ракету. Ще за однією версією, на території бази вибухнула вибухівка на складі.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 квітня США, Великобританія і Франція завдали ударів по трьох об'єктах в Сирії, які пов'язані з хімічною зброєю. Спецоперація стала відповіддю на застосування хімічної зброї в місті Думі в Східній Гуті, де 7 квітня загинуло від 70-ти до 100 осіб.