Німеччина і Франція домагатимуться довготривалого припинення вогню в Сирії

Глава МЗС Німеччини вважає, що політичний процес, необхідний для вирішення конфлікту в Сирії, потребує "нового поштовху".

Німеччина спільно з Францією має намір докласти зусиль для досягнення довготривалого припинення вогню в Сирії.

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Про це в суботу заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас, повідомляє "Німецька хвиля". "Разом із Францією ми маємо намір домагатися створення міжнародного формату за участю впливових держав, який може надати політичному процесу нових сил", - зазначив глава німецького зовнішньополітичного відомства.

Він підкреслив, що політичний процес, необхідний для вирішення конфлікту в Сирії, потребує «нового поштовху».

На його думку, існуючі до сьогоднішнього дня міжнародні формати в Женеві, Астані та Сочі не «просунули вперед» політичне вирішення конфлікту. Німеччина хотіла б відтепер «активніше, ніж раніше» брати участь у зусиллях із припинення громадянської війни в Сирії, зазначив міністр.

Мас очікує, що під егідою ООН буде вироблено довгостроковий план дій, який реалізують у Сирії. Німецький міністр також додав, що в Берліні сподіваються використовувати двосторонні зв'язки, щоб переконати Росію зайняти «конструктивну» позицію з цього питання.

Представники ФРН, Франції, Великобританії та США мають намір у неділю, 15 квітня, зустрітись у Лондоні для обговорення наступних кроків, які мають бути зроблені після ракетного удару по Сирії. Мас уточнив, що ця ініціатива також обговорюється в раді НАТО.