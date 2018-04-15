Безумовним фаворитом на виборах є голова правлячої Демократичної партії соціалістів Міло Джуканович, який вже обіймав посади президента і прем'єр-міністра.

У Чорногорії відбуваються вибори президента.

За даними виборчкому Чорногорії, право голосу в країні мають 532 тис. 599 осіб, відкрито понад 1,2 тисячі місць для голосування, повідомляє РІА «Новости».

На виборах зареєстровано понад тисячу місцевих та іноземних спостерігачів, включаючи представників місії ОБСЄ.

ДВК раніше затвердила сім кандидатів у президенти. За оцінками аналітиків регіону і результатами соцопитувань, безумовним фаворитом є глава правлячої Демократичної партії соціалістів Міло Джуканович, який п'ять разів обіймав пост прем'єр-міністра, по одному разу був міністром оборони і президентом країни і який фактично перебуває у владі в Чорногорії з 1991 року.

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Його основний конкурент - економіст і екс-депутат Скупщини (парламенту), висуванець опозиційних партій Демократичний фронт (ДФ), "Демократи", Соціалістичної народної партії і URA Младен Боянич.

Другий тур голосування може відбутися через 14 днів, якщо жоден із кандидатів не набере більш ніж половину голосів.