Асболютна довіра до Путіна в Росії за рік зросла на 24% - опитування

Про це свідчать дані опитування "Левада-Центру", які цитує "Українська Правда".

Так, своєму президенту повністю довіряють 79% росіян (13% - не повністю, 4% - зовсім не довіряють). Це на 24% повної довіри більше ніж у 2013 році.

Церквам та релігійним організаціям повністю вірять 54% опитаних (20% - не повністю, 7% зовсім не довіряють). Це +8% до показників 2013 року.

Російська армія заслуговує на повну довіру 53% жителів Росії (30% - не зовсім повну, 9% - зовсім не довіряють). +10% до показників 2013-го.

Також більше 40% повної довіри отримали уряд (46%) і органи держбезпеки (46%).

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Найменше росіяни довіряють суду (21% повної довіри), поліції (21%) та політичним партіям (12%).

Опитування проведене 19 - 22 вересня 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою серед 1600 осіб у віці 18 років і старше.

Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%