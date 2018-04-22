В Афганістані підірвали Центр реєстрації виборців, більше 30 людей загинули (фото)

Відповідальність за вибух у Кабулі взяла на себе «Ісламська держава».

У Кабулі, столиці Афганістану, в результаті потужного вибуху загинула 31 людина. Ще більше півсотні було поранено.

Вибух стався в результаті атаки смертника у центрі реєстрації виборців близько 10-ї години ранку 22 квітня.

Начальник поліції Кабула повідомив, що терорист-смертник підірвав вибухівку у дверному проході до офісів, передає ТСН.ua з посиланням на ЗМІ.

Пізніше відповідальність за вибух біля центру реєстрації виборців у столиці Афганістану Кабулі взяла на себе терористична організація «Ісламська держава». Про це повідомляє BBC з посиланням на заяву підконтрольного «Ісламській державі» засобу масової інформації.

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За словами очевидців, жертвами вибуху стало багато жінок та дітей, які планували отримати реєстраційні картки для участі у виборах.

Видання наголошує, що уряд Афганістану повністю контролює лише 30% території країни. На решті ж території суттєвий вплив має радикальний рух «Талібан» і, меншою мірою, «Ісламська держава».

Зазначимо, що центр, який зазнав атаки, розташований у районі в Дашт-е-Барчі, населеному переважно представниками шиїтсько-хазарської меншини, які неодноразово ставали жертвами нападів "Ісламської держави".

Зараз на території Афганістану функціонують центри реєстрації виборців, які готуються до проведення парламентських виборів у жовтні. Повідомляється, що це вже четверта атака проти виборів менше ніж за тиждень.