Москва спростувала вторгнення Іл-76 в повітряний простір Прибалтики
Міністерство оборони РФ спростувало заяви голландських військових про порушення російським транспортним літаком Іл-76 повітряного простору Естонії і Литви.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на заяву військового відомства.
"12 листопада Іл-76 ВПС Росії здійснював плановий політ з Пскова в Калінінградську область. При цьому політ проходив за встановленим маршрутом над нейтральними водами Балтійського моря в суворій відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору", - підкреслили в Міноборони Росії.
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Раніше повідомлялося, що два голландські винищувачі F-16, які в рамках зобов'язань за договором НАТО прикривають Прибалтику, в середу перехопили російський транспортний літак, який вторгся в повітряний простір Естонії і Литви.
Пізніше в голландському військовому відомстві уточнили, що Іл-76 перебував в міжнародному повітряному просторі, але наблизився до кордонів двох прибалтійських країн, не маючи права польоту над ними.