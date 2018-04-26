Єврокомісія вимагає від соцмереж боротися з фейковими новинами

ЄК має намір сприяти створенню незалежної експертної мережі, яка займатиметься перевіркою фактів для виявлення фейкових новин.

Соціальні мережі повинні припинити практику поширення на своїх платформах фейкових новин.

Про це йдеться у відповідній інструкції Європейської Комісії (ЄК), яка була оприлюднена у четвер, 26 квітня, передає Deutsche Welle.

Згідно з цим документом, у разі, якщо соціальним мережам не вдасться викорінити фейкові новини, Європейський Союз може вдатися до подальших відповідних заходів для боротьби з дезінформацією в соцмережах.

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У ЄК очікують від соціальних мереж вироблення "Кодексу практики саморегулювання" до липня поточного року, який матиме на меті припинення поширення фейкових новин. ЄК планує стежити за впровадженням цих норм соцмережами.

"Ми очікуватимемо очевидних результатів, які можна буде оцінити, до жовтня цього року. І тоді, у разі необхідності, у грудні ми вирішимо, чи вважаємо доречним ухвалення додаткових заходів", - заявила у четвер єврокомісарка з питань цифрової економіки Марія Габріель.

Також ЄК має намір сприяти створенню незалежної експертної мережі, яка займатиметься перевіркою фактів для виявлення фейкових новин.

Також, за словами Габріель, у Європі необхідні додаткові зусилля в напрямку медіаосвіти населення, а також підтримка якісних засобів масової інформації.

Раніше УНІАН повідомляв, що парламент Малайзії ухвалив закон, який передбачає кримінальну відповідальність за поширення фейкових новин.