У Малайзії ухвалили закон, який вводить кримінальну відповідальність за фейкові новини (відео)
Парламент Малайзії ухвалив закон, який передбачає кримінальну відповідальність за поширення фейкових новин.
Максимальне покарання – шість років в’язниці і 128 тисяч доларів штрафу, передає Радіо Свобода.
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Новий закон критикує опозиція, заявляючи, що він порушує принципи свободи слова. Дія документу буде поширюватися на електронні видання і соцмережі, які поширюють «новини, інформацію, дані й відомості, які є частково або повністю брехливими».
У Малайзії незабаром повинні оголосити дату виборів до парламенту – очікується, що вони пройдуть не пізніше, ніж у червні.
При цьому дія закону поширюється на порушників і за межами Малайзії, якщо фейки стосуються громадянина країни.
В уряді заявляють, що закон не поставить під загрозу свободу слова в країні, бо розглядом справ за ним буде займатися окремий незалежний суд.