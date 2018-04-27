Вже не "Холодна війна": генсек НАТО оцінив нинішню поведінку РФ з дестабілізації і залякування

Генсек НАТО наголосив, що поведінку РФ з дестабілізації і залякування відрізняється від принципів "Холодної війни", тому вимагає інших підходів.

У НАТО працюють над підготовкою наступної зустрічі Альянсу та Росії.

Про це під час зустрічі голів МЗС країн Альянсу заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, передає ТСН.

За словами Столтенберга, нині існує велика напруга між країнами Альянсу та Росією, і ефективним інструментом у такій ситуації генсек вважає діалог. Про це, зокрема, говорили з новим держсекретарем США Майком Помпео.

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"Ми говорили про виклики, які стоять перед нами через агресивну поведінку РФ за останні роки. Особливо в питанні реагування на гібридну загрозу. Нам треба продовжувати нашу політику стримування, фокусуємося також на зміцнення наших зусиль щодо гібридної діяльності. Ми зміцнюємо наші реагування на гібридні загрози. Ми розглянемо, як ми можемо краще реагувати на такі загрози", - зазначив Столтенберг.

Також генсек НАТО наголосив, що поведінку РФ з дестабілізації і залякування відрізняється від принципів "Холодної війни", тому вимагає інших підходів. Столтенберг та Помпео зокрема обговорили втручання у вибори.

"Ми вже бачили в різних країнах такий підхід – були спроби втручатися у демократичні процеси, виборчі кампанії. Зараз це розглядають якраз і в США, чи дійсно було втручання в 2016 в виборчу кампанію в США. Ми працюємо з РФ для того, щоб спробувати покращити наші стосунки і ми знаходимося в ситуації, в якій ми не були раніше. Це вже не старий принцип "Холодної війни". Зараз це новий підхід і новий стан, і важливо мати чітку позицію, бути в єдності і міцними. Але також ми маємо бути відкритими і до діалогу. Ми вже продемонстрували, як реагувати, після атаки в Лондоні", - заявив генсек НАТО.