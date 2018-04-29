Міноборони Німеччини вимагає серйозного збільшення видатків на Бундесвер

Військове відомство вважає, що передбачене Мінфіном збільшення видатків є недостатнім.

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн вимагає додаткового фінансування Бундесверу на загальну суму в 12 млрд євро.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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На 2019 рік фон дер Ляєн хоче додатково три мільярди євро, на 2020 - чотири, і п'ять мільярдів - на 2021 рік. У той же час бюджетний план міністра фінансів Олафа Шольца передбачає збільшення оборонних видатків лише на 5,5 млрд євро загалом до 2021 року.

Міністерство оборони вважає, що передбачене збільшення видатків «з урахуванням величезних витрат на модернізацію, особливо у середньостроковій перспективі, досі є недостатнім».

У зв’язку з цим відомство вже підготувало перелік проектів, від яких доведеться відмовитися. На першій позиції в ньому - співпраця з Норвегією у сфері розробки підводних човнів, на другій - закупівля шести транспортних літаків C-130 Hercules, які мають базуватися на аеродромі у Франції.

Канцлер ФРН Анґела Меркель заявила, що у 2019 році Берлін планує збільшити видатки на оборону до 1,3 відсотка ВВП і водночас має на меті досягти цільового показника у два відсотки від ВВП до 2024 року.