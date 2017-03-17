Німеччина зобов’язується досягти об’ємів витрат на оборону на рівні 2% ВВП до 2024 року - Меркель

Про це вона сказала на спільній прес-конференції з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, трансляція якого відбувалася на американському каналі CBS News.

Меркель нагадала , що під час саміту НАТО в Вельсі, який відбувся у 2014 році, Німеччина заявила, що вона також повинна збільшити витрати на оборону.

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“Ми налаштовані досягти цієї мети у 2% до 2024 року”, - наголосила Меркель.

При цьому вона сказала, що минулого року ФРН збільшила власні витрати на оборону на 8% у порівнянні з витратами у 2015 році, і що Німеччина налаштована продовжувати працювати над цим питанням.