Винищувачі Британії патрулюватимуть повітряний простір над Чорним морем

Такі місії з охорони повітряного простору гарантують, що Альянс зможе ефективно боротися з будь-якою загрозою.

Британські винищувачі Typhoon починають участь у місії повітряної поліції НАТО над Чорним морем.

Про це повідомляє прес-служба британських Королівських повітряних сил. Під час церемонії на авіабазі Михайла Когелнічану на півдні Румунії провідні офіційні особи НАТО надали акредитацію британським винищувачам на участь у місії щодо посилення авіаційної поліції над Чорним морем.

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"Такі місії з охорони повітряного простору гарантують, що ми зможемо швидко і ефективно боротися з будь-якою можливістю агресії або загрозою для Альянсу чи його членів", - сказав на церемонії посол Великобританії в Румунії Підлогу Бруммель.

Раніше повідомлялося, що військово-повітряні сили США показали, як перехоплювали російські винищувачі Су-30 в міжнародному повітряному просторі Балтійського регіону.