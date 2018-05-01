Першотравневі погроми в Парижі: поліція застосувала сльозогінний газ і водомети (фотогалерея)

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Колломб пообіцяв зробити все можливе для затримання порушників.

Французька поліція застосувала сльозогінний газ і водомети після початку масових заворушень на першотравневій демонстрації в Парижі.

Про це повідомляє Reuters.

Близько 1,2 тисячі активістів крайнього лівого руху "Чорні блоки", приховуючи свої обличчя за чорними масками і пов'язками, трощать усе на своєму шляху - вікна, вітрини, розмальовують стіни, підпалюють автомобілі та мотоцикли.

Читайте такожУ Петербурзі затримали демонстрантів з прапорами України та країн Заходу (фото)

Протестувальники викрикували антифашистські гасла, розмахували радянськими прапорами і антиурядовими плакатами, а також кидали петарди. Деякі з них почали зводити барикади.

Крім того, активісти розбили вікна в кількох будівлях, у тому числі в магазині Renault і в McDonalds, що знаходяться у дороги поруч із вокзалом Аустерліц. Вони також підпалили будівельну техніку.

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Колломб пообіцяв зробити все можливе для затримання порушників. Так, правоохоронці намагаються заарештувати правопорушників. Їм вдалося оточити групу з 200 активістів. Інші ж забарикадувалася на бульварі Бастилії.