Білий дім пояснив заяву зі звинуваченнями на адресу Ірану "опечаткою"

Прес-секретар Білого дому порадила журналістам сфокусуватися на найбільшій помилці, якою, за її словами, стала участь США в угоді щодо ядерної програми Ірану.

Білий дім стверджує, що заява, в якій він звинуватив Іран у здійсненні таємної програми з розробки ядерної зброї, з'явилася в результаті "канцелярської помилки".

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"Опечатка, на яку ви вказуєте, була помічена і негайно виправлена, і тепер ми зосереджені на подальших діях щодо забезпечення безпеки нашої країни", – сказала прес-секретар Білого дому Сара Сандерс у відповідь на запитання журналіста з приводу згаданої заяви, передає Голос Америки.

У первісній заяві говорилося, що "Іран здійснює серйозну секретну програму з розробки ядерної зброї, яку він безуспішно намагався приховати від світу і власного народу".

З тексту заяви випливало, що Тегеран допускає кричуще порушення важливої міжнародної угоди.

Незабаром Білий дім випустив виправлену заяву, в якій теперішній час було змінено на минулий, і розмістив його на своєму сайті в понеділок.

"Іран здійснював серйозну секретну програму з розробки ядерної зброї", – говорилося в новому тексті. Однак нова версія заяви не була розіслана одержувачам вихідного, помилкового документа.

"Найбільшою помилкою є те, що США взагалі стали учасником угоди з Іраном, – заявила прес-секретар Білого дому у відповідь на прохання про коментар. – Мені здається, що саме це є найбільшою помилкою, а не звичайна опечатка, яка була тут же виправлена".

Це вже не перший випадок, коли Білий дім випускає заяви і прес-релізи, що містять помилки. Так, одного разу в офіційному графіку президента замість Air Force One (президентський літак) було зазначено Air Force Once, що можна витлумачити як «колишній президентський літак». В іншому випадку Білий дім висловив сподівання на встановлення "довгострокового персика" (lasting peach) між ізраїльтянами і палестинцями, очевидно, маючи на увазі «довгостроковий мир» (lasting peace).