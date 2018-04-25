Президент Ірану назвав Трампа некомпетентним у міжнародній політиці "торговцем"

Дональд Трамп протягом довгого часу критикує ядерну угоду, укладену шістьма державами з Іраном.

Президент Ірану Хасан Роугані розкритикував заяву лідерів США і Франції Дональда Трампа та Емманюеля Макрона щодо можливості укладення нової ядерної угоди з Тегераном, назвавши Трампа недосвідченим у політиці «торговцем».

Читайте такожТуреччина підтримала удари по Сирії, Іран – назвав злочином

Як повідомляє «Радіо Свобода» про намір США та Франції брати участь у виробленні нової угоди щодо іранської ядерної програми Трамп і Макрон заявили за підсумками переговорів в Білому домі 24 квітня. Сьогодні на відповідну заяву відреагував іранський лідер.

«Разом із лідером однієї європейської країни вони (американці – ред.) кажуть: «Ми хочемо ухвалювати рішення щодо угоди, досягнутої сімома сторонами… », – сказав Роугані у телепромові.

Президент Ірану, зокрема, виступив з критикою Трампа: «Ви не маєте жодного досвіду в політиці, у праві... Як може торговець, комерсант, будівельник робити судження про міжнародні справи», – додав він.

Дональд Трамп протягом довгого часу критикує ядерну угоду, укладену шістьма державами з Іраном. До 12 травня він повинен або відновити дію санкцій проти Ірану, що буде означати вихід США з угоди, або продовжити мораторій на них.

Ядерна угода була підписана у Відні 14 липня 2015 року між Іраном, групою 5+1 (п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН: США, Росією, Китаєм, Францією, Великобританією, а також Німеччиною) та ЄС щодо ядерної програми Ірану. Перемовини між Іраном та 5+1 почалися в 2006 році, головною метою було отримати гарантії, що Іран не зможе виробляти ядерну зброю, проте має право збагачувати ядерне паливо для використання у цивільних цілях.