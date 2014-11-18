Вчені й військові США стурбовані невідомим об'єктом в космосі, який може бути зброєю РФ

Вчені і військові побоюються, що об'єкт може бути свідченням того, що Москва відновила програму "Винищувач супутників", повідомляють РИА Новости з посиланням на The Financial Times.

Спочатку об'єкт був прийнятий за космічне сміття, яке потрапило на орбіту разом з трьома супутниками зв'язку "Роднік", які Росія запустила в травні цього року. Пізніше експерти вирішили, що це не космічне сміття і призначення об'єкта невідомо. Особливий інтерес до нього виник через те, що про його запуск не було заявлено.

Читайте такожРосія створила кризу безпеки в Європі - прем'єр Норвегії

"Що б це не було, він (об'єкт 2014-28E - прим. ред.) виглядає як експериментальний. У нього може бути ряд функцій - як цивільних, так і військових...", - сказав експерт в області космічної безпеки, керівник центру досліджень "Чатем Хаус" Патрісія Льюїс.

США побоюється, що Росія могла відновити військову програму "Винищувач супутників" (програму противоспутникової зброї, призначену для ураження штучних супутників Землі), яка була запущена ще в часи СРСР, але закрита незабаром після падіння "залізної завіси".