У Франції пройшли масові акції протесту проти політики Макрона

Тисячі людей протестували проти радикальних реформ Еммануеля Макрона.

У центрі Парижа сьогодні, 5 травня, тисячі людей протестували проти радикальних реформ Еммануеля Макрона.

Як повідомляє The Guardian, захід почався з масового пікніка.

Крім того, невеликі мітинги пройшли в південних містах Тулуза та Бордо.

В охороні правопорядку було задіяно більше 2 тисяч правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 1 травня, в столиці Франції Парижі пройшла акція протесту, організована профспілками, демонстранти в масках розгромили вітрини і підпалювали автомобілі, затримано близько 200 осіб.