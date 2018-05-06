У Франції пройшли масові акції протесту проти політики Макрона

03:21, 06 травня 2018
Світ
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Протести у Франції / REUTERS

Як повідомляє The Guardian, захід почався з масового пікніка.

Крім того, невеликі мітинги пройшли в південних містах Тулуза та Бордо.

В охороні правопорядку було задіяно більше 2 тисяч правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 1 травня, в столиці Франції Парижі пройшла акція протесту, організована профспілками, демонстранти в масках розгромили вітрини і підпалювали автомобілі, затримано близько 200 осіб.

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Теги: #Франція#Макрон