Згорілі авто, розтрощені вітрини та 200 затриманих: в Парижі на Першотравень відбулися заворушення (фото)
У вівторок, 1 травня, в столиці Франції Парижі пройшла акція протесту, організована профспілками, демонстранти в масках розгромили вітрини і підпалювали автомобілі, затримано близько 200 осіб.
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Профспілки незадоволені реформами президента країни Еммануеля Макрона, під час заходу влаштували безлади вкрай ліві анархістські групи, відомі як "Чорний блок", пише ВВС з посиланням на правоохоронців.
За даними поліції, в акції взяли участь близько 1 тисячі 200 осіб у масках і каптурах, щоб розігнати бешкетників застосовувався сльозогінний газ і водомети.
У профспілках стверджують, що в Парижі в акції взяли участь близько 55 тисяч мирних демонстрантів, а поліція нарахувала їх приблизно 20 тисяч.