Згорілі авто, розтрощені вітрини та 200 затриманих: в Парижі на Першотравень відбулися заворушення (фото)

У столиці Франції постраждали кілька людей.

У вівторок, 1 травня, в столиці Франції Парижі пройшла акція протесту, організована профспілками, демонстранти в масках розгромили вітрини і підпалювали автомобілі, затримано близько 200 осіб.

Читайте такожПротести в Ірані: з початку акцій загинули понад 20 осіб

Профспілки незадоволені реформами президента країни Еммануеля Макрона, під час заходу влаштували безлади вкрай ліві анархістські групи, відомі як "Чорний блок", пише ВВС з посиланням на правоохоронців.

За даними поліції, в акції взяли участь близько 1 тисячі 200 осіб у масках і каптурах, щоб розігнати бешкетників застосовувався сльозогінний газ і водомети.

У профспілках стверджують, що в Парижі в акції взяли участь близько 55 тисяч мирних демонстрантів, а поліція нарахувала їх приблизно 20 тисяч.