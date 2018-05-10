Президенту Чехії не вистачило випивки у посольстві РФ

Президент Чехії Земан виголосив промову у посольстві Росії, завершивши її наріканням на відсутність алкоголю.

Президент Чехії Мілош Земан виступив у російському посольстві з нагоди Дня перемоги над нацизмом. Наприкінці промови він хотів виголосити тост, але у нього не вийшло.

"Є два типи людей: одні створюють проблеми, інші їх вирішують. Я намагаюся вирішувати. А ті, хто створюють проблеми, помирають нещасними", - сказав, зокрема, Земан. "Мені дали тільки мінералку", - сказав він у кінці, викликавши сміх у аудиторії. Відео виступу опублікував у Facebook його прес-секретар.

Земан відомий своїми ісламофобськими поглядами та підтримкою скасування санкцій Євросоюзу проти Росії. На сесії ПАРЄ у жовтні 2017 року він назвав анексію Криму "завершеною справою" і запропонував владнати конфлікт шляхом видачі Україні компенсації.

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"Він просто підтримує репутацію "свого хлопця", з яким можна покурити, випити пива чи горілки. Але це може зіграти в майбутньому на президентських виборах з Земаном поганий жарт. Тому що всі виборці бачать, що його здоров'я, м'яко кажучи, не покращується. Під час поїздки в Китай він змушений був постійно пересідати в інвалідне крісло, у нього не вистачало сил довго стояти, і всі це теж бачили", - розповів раніше Радіо Свобода політолог Іван Преображенський.

Як повідомляв УНІАН, на інавгурації Земана у березні 2018 року група депутатів вийшла із залу на знак протесту.