На інавгурації президента Чехії депутати вийшла із залу на знак протесту

Після принесення присяги Земан розкритикував Чеське телебачення за нібито прихильність нині опозиційної правоцентристської партії "TOP 09", а також і накинувся на журналістів кількох приватних засобів інформації.

У Чехії під час урочистої церемонії інавгурації президента Мілоша Земана на другий термін група депутатів парламенту демонстративно вийшла із залу.

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Як повідомляє "Радіо Свобода", так парламентарії висловили протест проти нападу Земана на Чеське громадське телебачення і деяких журналістів.

Після принесення присяги в середньовічному Владиславском залі Празького граду Земан розкритикував Чеське телебачення за нібито прихильність нині опозиційної правоцентристської партії "TOP 09", а також і накинувся на журналістів кількох приватних засобів інформації.

У відповідь на такі дії президента зал покинула група депутатів обох палат парламенту Чехії від "TOP 09" і ще двох правих чи правоцентристських партій, які зараз знаходяться в опозиції.

Пізніше вони заявили, що причиною їхнього протесту було саме напад президента на незалежні засоби масової інформації, в першу чергу на провідну в країні громадську телекомпанію.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня в Чехії відбувся другий тур президентських виборів.

За результатами обробки 100% бюлетенів, переміг чинний лідер країни Мілош Земан.

Так, згідно інформації, Земан набрав більше 51,36% голосів. Його суперник проєвропейський Іржі Драгош набрав 48,63% голосів виборців.