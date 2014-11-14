Іспанія може визнати Палестину як державу без згоди Ізраїлю

Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Гарсія-Маргальо, пише РИА Новости.

Раніше іспанський МЗС заявляв, що такий крок можливий лише після досягнення угоди про створення держави Палестина з Ізраїлем. Однак у четвер, виступаючи на обіді, організованому Асоціацією європейських журналістів, голова зовнішньополітичного відомства дав зрозуміти, що Мадрид піде на такий крок, якщо буде переконаний, що "переговори просуваються".

"Іспанія визнає Палестину, якщо ми побачимо, що це буде сприяти переговорам, або коли ми переконаємося, що переговори просуваються", - заявив міністр.

При цьому він зазначив, що не варто сприймати таку можливість виключно як "символічний" крок, а, навпаки, він повинен сприяти вирішенню конфлікту, в чому повинні брати участь обидві сторони за підтримки міжнародного співтовариства.

У той же час Маргальо визнав, що палестинська держава може бути життєздатною тільки при досягненні угоди з Ізраїлем, оскільки необхідно буде вирішувати проблеми кордонів, повернення біженців і статусу Єрусалиму.

Читайте такожІзраїль відкликав посла у Швеції через визнання Палестини - BBC

Міністр також закликав Євросоюз координувати свої дії з цього питання.

В наступний вівторок конгрес депутатів буде голосувати за пропозицію опозиційної Іспанської соціалістичної робочої партії, яка домагається визнання Палестини урядом. Аналогічні символічні голосування вже відбулися в британському та ірландському парламентах і планується у французькому. Швеція офіційно підтримала визнання палестинської держави. Ніяких тимчасових рамок для визнання Палестини іспанські соціалісти у своїй пропозиції не ставлять.

На сьогоднішній день держава Палестина визнана 135 країнами. Два роки тому Генасамблея ООН переважною більшістю голосів надала палестинцям статус "держави-спостерігача" при організації і підтвердила їх право на самовизначення в межах територій, окупованих Ізраїлем у 1967 році, тобто на всьому Західному березі річки Йордан, в секторі Газа і Східному Єрусалимі. Ізраїльська влада відмовилася визнати резолюцію і засудила звернення палестинців в ООН як односторонній крок, що суперечить взаємним домовленостям і заважає переговорному процесу.