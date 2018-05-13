Прем'єр Ізраїлю назвав місце проведення "Євробачення-2019"

Наступний пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться в Єрусалимі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав місце проведення конкурсу Євробачення, яке в 2019 році відбудеться в Ізраїлі.

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Про це повідомляє Новое время з посиланням на The Jerusalem Post.

"Нетте, ти принесла велику повагу Ізраїлю! Наступного року, в Єрусалимі!" - заявив Нетаньягу.

Міністр з питань Єрусалиму Зеєв Єлкін додав, що він "щасливий, що наступного року ми будемо приймати учасників Євробачення".

Як повідомляв УНІАН, вчора, 12 травня, в Лісабоні завершився фінал пісенного конкурсу Євробачення 2018. Перемогу завоювала конкурсантка з Ізраїлю - Нетта Барзілай з піснею "Toy".

У гранд-фіналі Євробачення 2018 виступили представники 26 країн - десять переможців першого півфіналу, десять переможців другого півфіналу, учасники з країн Великої п'ятірки - Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції, а також країни-господаря Євробачення Португалії, які за правилами конкурсу пройшли в фінал автоматично.

Учасник від України Melovin (Костянтин Бочаров) своєю композицією "Under the Ladder" відкривав фінал "Євробачення-2018". Його виступ в буквальному сенсі запалив сцену найбільшого стадіону Лісабона.