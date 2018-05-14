Помолодшала на кілька років: Алла Пугачова стала рок-дівою (відео)

Примадонна взяла участь у зйомках кліпу. Для появи в кадрі Алла Борисівна приміряла косуху. Під час роботи над відео Алішер перетворив співачку на розкішну діву.

Російська співачка Алла Пугачова знялася у відеокліпі. Примадонні запропонували стати рок-дівою.

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Артистка одягла молодіжну футболку й шкіряну куртку, а волосся їй уклали в стилі 80-х. Судячи зі вказівок Алішера, співачка бере участь у сцені, яку знімають біля залізничних шляхів, передає StarHit.

"Стаєте за колоною кожен і просто ходить туди-сюди", - дає він загальні рекомендації у ролику, який з'явився в мережі.

Також у зйомках відео взяла участь актриса лайф-жанру Лілія Абрамова. В особистому мікроблозі вона розмістила знімок разом з Аллою Борисівною.

"Алла Борисівна змінила нам весь сценарій. Коротше, чекайте на кліп Алішера", - написала Лілія.

Шанувальники примадонни, які побачили ролики з її участю, висловлюють захоплення у коментарях в соціальних мережах. "Красива, харизматична, єдина така!", "Мені подобається, Алла не падає духом", "Дуже гарні очі в Алли Борисівни", "Вона дуже розумна, мудра жінка. Це така харизма, така енергетика!", "Як, Алло Борисівно, ви офігенно виглядаєте! Так тримати!", - писали віддані фанати.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня у соціальній мережі Twitter з'явилося повідомлення про смерть Примадонни, яке містило посилання на сайт з подробицями. Ця новина виявилася фейковою.