Помолодшала на кілька років: Алла Пугачова стала рок-дівою (відео)
Російська співачка Алла Пугачова знялася у відеокліпі. Примадонні запропонували стати рок-дівою.
Читайте такожАлла Пугачова перерве мовчанку
Артистка одягла молодіжну футболку й шкіряну куртку, а волосся їй уклали в стилі 80-х. Судячи зі вказівок Алішера, співачка бере участь у сцені, яку знімають біля залізничних шляхів, передає StarHit.
"Стаєте за колоною кожен і просто ходить туди-сюди", - дає він загальні рекомендації у ролику, який з'явився в мережі.
Роки не владні над нею!!!! @alla_orfey Героїня нашого часу! Людина яка досягнувши найбільш наивысочайших висот, залишилася абсолютно земна,уважною і доброю) Здоров'я і довгих років життя ❤️ Алла Борисівна змінила нам весь сценарій😅коротше, чекайте кліп Алішера ❤️ @alishermusic з нашою участю😜Задрали придурки! Так! Джокер і Сталоне зустрілися)😂 #женщинакотораяпоет #аллапугачева
Також у зйомках відео взяла участь актриса лайф-жанру Лілія Абрамова. В особистому мікроблозі вона розмістила знімок разом з Аллою Борисівною.
"Алла Борисівна змінила нам весь сценарій. Коротше, чекайте на кліп Алішера", - написала Лілія.
УЩЕПНИТЕ МЕНЕ ! ЦЕ СОН ! БОГ ТОЧНО Є І ВІН МЕНЕ ЧУЄ !!! Я мріяв із дитинства про це і мрії іноді збуваються !!! Я не можу висловити свою подяку в тому обсязі, в якому заслуговує ця Велика Жінка АЛЛА !!! Я ще 1000 раз подякую і все розповім, зараз тільки про неї, і якщо б не Алла, нічого б не було, вірніше було б, але не так, як у сні, а я не хочу прокидатися !!! Спасибі Вам Алла Борисівна за емоцію, за доброту душі, відкритість і віру !!! Безмежно люблю Вас, і я щасливий, що ви підтримали мене і знялися в нереально крутий кліп про нашого непростого життя. Заради таких моментів варто жити !!! #alisher #alishermusic #alisherstyle #alla #pugacheva #stvictorpro #showbiz #пугачова #аллапугачева #хитяо #кліп #москва #алішер #love #followme
Шанувальники примадонни, які побачили ролики з її участю, висловлюють захоплення у коментарях в соціальних мережах. "Красива, харизматична, єдина така!", "Мені подобається, Алла не падає духом", "Дуже гарні очі в Алли Борисівни", "Вона дуже розумна, мудра жінка. Це така харизма, така енергетика!", "Як, Алло Борисівно, ви офігенно виглядаєте! Так тримати!", - писали віддані фанати.
Як повідомляв УНІАН, 4 травня у соціальній мережі Twitter з'явилося повідомлення про смерть Примадонни, яке містило посилання на сайт з подробицями. Ця новина виявилася фейковою.