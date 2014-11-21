У Франції спустили на воду другий "Містраль"

Раніше корабель знаходився в сухому доці, заповненому водою, повідомляє РИА-Новости.

Однак, Франція досі не визначилася з поставками "Містралів" Росії. Перший гелікоптероносій "Владивосток" очікує ухвалення рішення у французькому доці.

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Нагадаємо, Франція призупинила передачу гелікоптероносіїв російській стороні через політику, яку Москва проводить стосовно Києва. МЗС РФ зажадав від Франції повернути гроші за "Містралі" або віддати кораблі. Сума операції оцінюється в 1,2 млрд євро, з яких Росія виплатила вже близько 700 млн євро.

Днями у Франції повідомили, що самостійно вирішать долю "Містралів".