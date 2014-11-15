Франція планує самостійно ухвалити рішення щодо "Містралів"

Про це заявив прем´єр-міністр Франції Мануель Вальс, коментуючи ситуацію з постачанням "Містралів" до РФ, пише Le Parisien. Заяву цитує "Українська Правда".

Він також нагадав, що наразі умов для передачі кораблів Росії немає.

"Я вже мав можливість заявити, що на даному етапі, сьогодні, умови для поставки "Містраля" не склалися", - заявив Вальс.

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"Франція поважає свої зобов'язання, однак Франція - це країна, що має вагу в співдружності націй і вимагає миру в Україні. Це країна, яка приймає свої рішення самостійно і без того, щоб хто-небудь їй диктував з боку, як себе вести", -додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії готуються висунути фінансові претензії Франції у випадку непостачання вертольотоносця "Містраль" до кінця місяця.