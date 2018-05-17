Весілля століття: найцікавіші факти про одруження принца Гаррі і Меган Маркл (відео)

Принц Гаррі і Меган Маркл 19 травня 2018 року, зіграють довгоочікуване весілля.

Це одна з найбільш очікуваних подій, увага до якої прикута в усьому світі.

Церемонія одруження почнеться з обміну клятвами у каплиці святого Георгія о 12.00 за лондонським часом.

Церемонію одруження буде транслювати телеканал BBC. Початок – о 09.00 за лондонським місцевим часом.

Читайте такожВесілля принца Гаррі і Меган Маркл: подробиці головної королівської урочистості Британії (фото, відео)

Меган Маркл покликала на весілля тільки батьків, тоді як інші родичі опинилися за бортом королівського свята. Правда пізніше стало відомо, що батько нареченої Томас Маркл, який повинен був вести її до вівтаря, також не приїде на весілля.

З боку нареченого на весіллі буде не тільки безліч родичів, але й колишні подруги принца Гаррі.

До речі, аналітики вже порахували, що Британія заробить на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл 1,4 млрд доларів. Основним джерелом додаткових доходів стане туризм.

Дивитися онлайн трансляцію королівського весілля принца Гаррі і Меган Маркл можна буде на сайті УНІАН.