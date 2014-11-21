Латвія заявила про готовність підтримати нові санкції ЄС проти Росії

Про це заявила посол Латвії при ЄС Ілзе Юхансоне, передають РИА Новости.

"Що стосується Росії, перше, з нашої національної перспективи та перспективи ЄС - санкції - це не політика сама по собі, це інструмент зовнішньої політики. Ми підтримали санкції, коли ЄС негайно відреагував. Але ми також сказали, що якщо буде деескалація ситуації, чого, на жаль, не відбувається, ми готові скоротити санкції. Моя відповідь по санкціях - ми готові підсилити їх, скоротити їх, якщо будуть створені такі умови", - сказала Юхансоне.

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Головування в ЄС перейде до Латвії від Італії з нового року.

Тим часом, введення Росією продуктових антисанкций на початку серпня призвело до того, що на ринку стало більше замороженого лосося з Чилі. Імпорт свіжого, тобто охолодженого, лосося з липня по жовтень цього року скоротився більш ніж удвічі - з 7 тис. т в місяць до ембарго до 3 тис. т в місяць після.