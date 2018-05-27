У Середземному морі врятували понад 400 мігрантів з Африки

Рятувальні човни перехопили 115 мігрантів, які подорожували на п'яти малих човнах в Гібралтарській протоці.

Морська рятувальна служба Іспанії заявила, що протягом цих вихідних було врятовано понад 400 мігрантів, які намагалися перетнути Середземне море з Північної Африки до Європи.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За даними служби, її рятувальні човни перехопили 115 мігрантів, які подорожували на п'яти малих човнах у Гібралтарській протоці 27 травня, а перед тим, 26 травня, було врятовано 293 мигрантовВ Середземному морі іспанські моряки врятували понад 400 мігрантів з Африки, які переправлялися на дев'яти судах.

Іспанія є третім найактивнішим маршрутом для мігрантів, які прагнуть потрапити до Європи - вона поки ще "відстає" у цьому від Італії, але вже досягає рівня Греції.

Десятки тисяч мігрантів з країн Африки намагаються потрапити водним шляхом до Іспанії та інших південно-європейських країн щорічно, перетинаючи Середземне море на контрабандних човнах. Більшість човнів непридатні для відкритої води, і тисячі людей тонуть, зазначають у Морській рятувальній службі Іспанії

За даними Міжнародної організації з міграції, в 2017 році до Іспанії прибули морем 22400, що майже втричі перевищило кількість біженців до 2016 року.