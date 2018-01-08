Прем'єр Угорщини назвав мігрантів "мусульманськими загарбниками"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна не буде приймати біженців з мусульманських країн, і назвав їх "загарбниками",

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на Welt.

"Ми не вважаємо цих людей мусульманськими біженцями. Ми розглядаємо їх як мусульманських загарбників", - сказав Орбан.

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Він зазначив, що велика кількість мусульман в країні може призвести до появи "паралельних суспільств".

Також, за словами Орбана, отримуючи гроші з так званого Фонду згуртування ЄС, Угорщина не повинна приймати біженців, так як країна відкрила свій ринок для вільної конкуренції.

Як повідомляв УНІАН, кілька років тому в Європі почалася міграційна криза, в результаті якої країнам ЄС довелося прийняти близько 2,5 млн біженців. Брюссель ввів для європейських держав квоту на прийом мігрантів, проте не всі держави - зокрема, Польща, Словаччина, Угорщина - погодилися її виконувати. У відповідь глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер пригрозив цим країнам санкціями.