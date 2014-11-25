В ході заворушень у Фергюсоні поранені 13 осіб
12:05, 25 листопада 2014Світ
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Лікарні американського міста Сент-Луїс повідомили, що в ході заворушень після рішення присяжних не висувати звинувачення стосовно поліцейського, який застрелив беззбройного підлітка-афроамериканця, постраждали 13 людей.
REUTERS
"До 1:25 ранку лікарні в окрузі повідомили в загальному про 13 випадків поранень, у тому числі про два вогнепальних", - йдеться на сайті газети St. Louis Post-Dispatch.
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Раніше повідомлялося, що в ході заворушень було заарештовано 29 осіб, повідомляє Росбалт.
Нагадаємо, 9 серпня в американському місті Фергюсон, штат Міссурі, поліцейський Даррен Вілсон застрелив 18-річного темношкірого Майкла Брауна, який не був озброєний. Інцидент викликав стихійні акції протесту і масові заворушення.
Сьогодні раніше журі присяжних визнало Вілсона невинним, після чого в місті знову почалися сутички.
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