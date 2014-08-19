Поліція у США застосувала сльозогінний газ та світлошумові гранати для розгону протестувальників - ЗМІ

Поліція США у вівторок знову застосувала сльозогінний газ та шумові гранати для розгону протестувальників у Фергюсоні, охопленому заворушеннями після вбивства поліцейським темношкірого підлітка, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

За повідомленням агентства, поліція багато разів вимагала від демонстрантів розійтися, після чого застосувала сльозогінний газ та світлошумові гранати. За даними американських ЗМІ, від газу серйозно постраждала група журналістів.

Читайте такожВ американському місті кілька днів тривають заворушення через вбивство підлітка поліцейським

Повідомляється, що протестувальники кидали у поліцейських коктейлі Молотова та підпалили будівлю.

В даний час заворушення в місті продовжуються.

Поліцейський 10 серпня застрелив 18-річного чорношкірого підлітка Майкла Брауна. Після цієї події у Фергюсоні почалися заворушення, кілька жителів постраждали у зіткненнях з поліцією, яка застосувала сльозогінний газ і гумові кулі для розгону натовпу.

Акції протесту після вбивства підлітка на минулому тижні пройшли в 90 містах США, включаючи Вашингтон. Демонстрації пройшли мирно, за винятком Окленда (штат Каліфорнія), де сталися невеликі сутички з поліцією і були зафіксовані акти вандалізму.