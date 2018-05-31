Меган Маркл названа однією з найбільш впливових британських жінок

14:49, 31 травня 2018
Світ
346 0
Меган Маркл і принц Гаррі / REUTERS

Читайте такожМеган Маркл отримала власний герб

Автори оприлюдненого першого подібного рейтингу жіночого журналу про моду відзначають, що герцогиня Сассекська "привернула загальну увагу, як ніхто інший в нинішньому році".

36-річна Меган стала, на думку Vogue, "однією з найвідоміших жінок в світі", володіючи впливом, який виходить далеко за рамки її витонченого стилю. "Вона допомагає формуванню нового, для XXI століття, образу монархії", - йдеться у виданні.

У рейтингу представлені жінки різного віку - від 22 років (британська співачка, автор пісень і модель, уродженка Косово Дуа Ліпа) до 73-х (голова Верховного суду королівства баронеса Хейл), які представляють світ політики, мистецтва, моди, ЗМІ і спорту. У їх числі і англійська модельєр Стелла Маккартні, дочка учасника групи The Beatles Пола Маккартні, а також Амаль Клуні, британський юрист ліванського походження, дружина американського актора Джорджа Клуні. 

Як повідомляв УНІАН, весільна церемонія 33-річного принца Гаррі і 36-річної Меган Маркл відбулася 19 травня в Віндзорському замку - резиденції британських монархів. Вона стала найбільш значущою подією в королівській сім'ї після одруження старшого брата Гаррі, принца Вільяма і Кейт Міддлтон, яке відбулося 29 квітня 2011 року. Трансляція церемонії зібрала перед телеекранами найбільшу аудиторію в 2018 році.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #принц Гаррі і Меган Маркл