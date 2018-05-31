Меган Маркл названа однією з найбільш впливових британських жінок

У рейтингу представлені жінки, які відносяться до світу політики, мистецтва, моди, ЗМІ і спорту.

Дружина принца Гаррі Меган Маркл увійшла до числа 25 найвпливовіших і мотивуючих жінок Великобританії за версією журналу Vogue.

Читайте такожМеган Маркл отримала власний герб

Автори оприлюдненого першого подібного рейтингу жіночого журналу про моду відзначають, що герцогиня Сассекська "привернула загальну увагу, як ніхто інший в нинішньому році".

36-річна Меган стала, на думку Vogue, "однією з найвідоміших жінок в світі", володіючи впливом, який виходить далеко за рамки її витонченого стилю. "Вона допомагає формуванню нового, для XXI століття, образу монархії", - йдеться у виданні.

У рейтингу представлені жінки різного віку - від 22 років (британська співачка, автор пісень і модель, уродженка Косово Дуа Ліпа) до 73-х (голова Верховного суду королівства баронеса Хейл), які представляють світ політики, мистецтва, моди, ЗМІ і спорту. У їх числі і англійська модельєр Стелла Маккартні, дочка учасника групи The Beatles Пола Маккартні, а також Амаль Клуні, британський юрист ліванського походження, дружина американського актора Джорджа Клуні.

Як повідомляв УНІАН, весільна церемонія 33-річного принца Гаррі і 36-річної Меган Маркл відбулася 19 травня в Віндзорському замку - резиденції британських монархів. Вона стала найбільш значущою подією в королівській сім'ї після одруження старшого брата Гаррі, принца Вільяма і Кейт Міддлтон, яке відбулося 29 квітня 2011 року. Трансляція церемонії зібрала перед телеекранами найбільшу аудиторію в 2018 році.