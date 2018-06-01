"Просто розхитали штурвал": названа фатальна помилка пілотів Ан-148 перед авіакатастрофою, яка забрала життя 71 людини

За свідченнями чорних ящиків, КПС і пілот просто розхитали штурвал. Поки командир штовхав його від себе і виводив літак в піке, другий пілот намагався вирівняти політ і тягнув штурвал на себе.

Слідчі і фахівці розібралися в діях пілотів Ан-148, що впав під Москвою. Як з'ясувалося, пілоти робили зовсім протилежні речі.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

За свідченнями чорних ящиків, КПС (командир повітряного судна, - ред.) і пілот просто розхитали штурвал. Поки командир штовхав його від себе і виводив літак в піке, другий пілот намагався вирівняти політ і тягнув штурвал на себе.

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Фахівці провели ситуаційну експертизу (слідчий експеримент для літаків, - ред.) і з'ясували, що другому пілотові зовсім трохи не вистачило сил. Якщо б він пересилив» свого командира, то трагедії можна було уникнути.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого пасажирський літак Ан-148 "Саратовских авіаліній", що виконував рейс з Москви в Орськ, зник з екранів радарів через кілька хвилин після зльоту з аеропорту "Домодєдово". Уламки повітряного судна знайшли в районі села Степанівське Раменського району Підмосков'я. В результаті авіакатастрофи загинула 71 людина.

Експерти озвучили різні версії падіння літака Ан-148, у тому числі миттєве руйнування двигуна і обмерзання літака в польоті. Версію теракту також не виключали.

Пізніше слідчий комітет РФ повідомив, що Російський літак Ан-148 "Саратовских авіаліній", що впав у Підмосков'ї 11 лютого, вибухнув в результаті падіння.