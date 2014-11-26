У Греції страйкують державні телеканали і радіостанції

Телеканали транслюють лише фільми, науково-пізнавальні та розважальні передачі, а радіостанції - музику. Афінське інформаційне агентство припинило передачу повідомлень від сьогоднішнього ранку до завтрашнього, повідомляє ТАСС.

Серед вимог журналістів значаться "введення обов'язкових колективних трудових договорів і заборона на особисті контракти, виплата заборгованостей із зарплат усім працівникам ЗМІ, а також відновлення скасованого у червні 2013 року Грецького радіо і телебачення".

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Журналісти проводять акцію за добу до загального страйку у Греції, наміченого на 27 листопада. Як наголошується в оприлюдненій заяві, газети, радіо і телебачення також не будуть працювати з 11.00 до 14.00 за місцевим часом у четвер "для того, щоб усі працівники засобів масової інформації змогли брати участь у запланованих на цей день демонстраціях".

Винятком будуть кореспонденти і технічний персонал, "задіяні у висвітленні маніфестацій по всій країні". Крім того, журналісти мають намір завтра провести свій мітинг біля будівлі Союзу редакторів щоденних афінських газет.

Організаторами загального страйку 27 листопада виступають найбільші профоб'єднання Греції. Мета акції - заявити про свій протест проти проведеної урядом політики жорсткої економії і нових непопулярних "антинародних заходів", що закладаються до держбюджету 2015 року.

Грецька залізнична компанія ТРЕНОСІ вже повідомила про припинення руху в четвер усіх поїздів і приміських електричок. У портах на якорях залишаться всі види судів. Через участь у страйку авіадиспетчерів грецька авіакомпанія Aegean Airlines скасувала 97 внутрішніх і 65 зарубіжних рейсів, а авіакомпанія Olympic Air - усі свої 34 рейси, заплановані на четвер. Вносяться зміни у графік руху міського транспорту.

Нагадаємо, минулого року профспілки Греції оголосили страйк через закриття державної телерадіокорпорації (ERT).