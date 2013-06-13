Профспілки Греції оголосили загальний страйк через закриття державної ТРК

У середу вдень грецькі журналісти вже розпочали добовий страйк проти рішення уряду, внаслідок якого без роботи залишаться понад дві з половиною тисячі людей, повідомляє Радіо Свобода.

На тему: Єврокомісія не просила закривати грецьке держтелебачення

Речник уряду Сімос Кедікоглу назвав Грецьку телерадіомовну корпорацію зразком марнотратства, корупції та безгосподарності. Річний бюджет держтелерадіо складав близько 300 мільйонів євро.

Чиновники заявили, що компанія відновить свою роботу після реформування і з меншим штатом, але не оголосили, коли це станеться.

Греція змушена вдаватися до значних скорочень витрат і збільшення податків, щоб отримати 240 мільярдів євро міжнародної фінансової допомоги.