Через відмову передати РФ "Містралі" Франція може втратити від 3 до 10 млрд євро - ЗМІ

Сума штрафів та фінансових втрат за непостачання Містралів може сягнути 3 млрд євро, в той час як Російська Федерація погрожує вимогою "колосальної суми" в 10 млрд євро.

Про це повідомляють французькі ЗМІ з посиланням на юристів та джерела в уряді, передає Українська правда.

Зокрема, паризьке видання Le Parisien у статті, опублікованій 26 листопада, розкриває процедуру затребування відшкодування російською стороною.

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Окрім прямих втрат через неоплату виготовлених вертольотоносців, які складуть 1,2 млрд євро сумарно за два "Містралі", контракт передбачає право РФ звернутися до суду за додатковою компенсацією. Через те, що процедура потребує судового рішення, сума штрафу невідома заздалегідь.

"(Французькі) дипломати вважають, що Росія зможе відсудити по 800 млн за кожний корабль". Таким чином, сумарно втрати сягатимуть 2.8 млрд євро.

За даними видання, Росія вже готується до позову. Найнято команду міжнародних юристів

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"Вимоги Росії сягають колосальної суми в 10 млрд євро", - стверджує видання.

Газета Le Monde наводить іншу оцінку розміру штрафу - за оцінками видання, може йтися приблизно про 1 млрд євро.

Видання Le Nouvel Observateur стверджує, що у Франції практично немає шансів мінімізувати втрати, продавши "Містралі" комусь іншому, аніж російській армії. Це пов'язано з тим, що кораблі перероблені під російські вимоги, а також із тим, що ключові покупці збройної техніки в світі не мають потреби в кораблях такого типу.