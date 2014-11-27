Греція паралізована загальнонаціональним страйком

У країні закриті держустанови, серйозно порушена робота громадського транспорту, скасовані сотні авіарейсів, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

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Профспілка приватного сектора GSEE і державного ADEDY оголосили страйк на знак протесту проти запланованих звільнень і пенсійної реформи, яких вимагає Євросоюз і МВФ.

Як повідомляється, всі грецькі внутрішні і міжнародні авіарейси були скасовані після того, як до страйку приєдналися авіадиспетчери.

Потяги і пороми також зупинили роботу.

У лікарнях працюють лікарі, що спеціалізуються на надзвичайних ситуаціях, в той час як податкові та інші місцеві державні установи закриті.

"GSEE пручається догматичній одержимості уряду політикою жорсткої економії і підвищення податків",- йдеться в опублікованій на цьому тижні заяві профспілки. Вона звинуватила уряд у спробі повернути ринок праці "назад у середньовіччя" і проводити політику, що веде до "гуманітарної кризи".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в середу грецькі ЗМІ провели 24-годинний страйк проти політики жорсткої економії, якої дотримується уряд країни.